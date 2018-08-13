В Сирии около пяти миллионов детей пойдут в школу 1 сентября

ГУТА (Сирия), 13 авг — РИА Новости. Около 5 миллионов детей пойдут в школу 1 сентября этого года в Сирии, в том числе 50 тысяч учеников — в недавно освобожденной от боевиков Восточной Гуте, сообщил журналистам в понедельник министр просвещения Сирии Хазван аль-Ваз.

Он провел экскурсию для журналистов по одной из школ, которую восстанавливают после боевых действий.

"В прошлом году у нас было 4 миллиона детей, в этом ожидаем, что уже 5 миллионов школьников придут в учебные заведения в новом учебном году. В том числе около 50 тысяч в Восточной Гуте", — сказал министр.

По его словам, если не будет хватать мест, будут введены вторые смены.

Аль-Ваз рассказал, что из-за критической ситуации в Восточной Гуте, которая разрешилась буквально недавно, ученики не имели возможности ходить в школу, поэтому для них был продлен учебный год.

"Летом они обучались по спецпрограмме и сейчас сдают экзамены", — пояснил аль-Ваз.

Он рассказал, что в провинции множество разрушенных школ. "Сейчас мы восстанавливаем те, что пострадали меньше всего. Кроме России, нам никто не помогает, поэтому те, что сильно разрушены, мы пока не трогаем", — добавил министр.

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