В Сирии оценили усилия России по восстановлению страны

ДАМАСК, 13 авг — РИА Новости. Дамаск высоко ценит усилия, которые Россия прикладывает на международной арене для восстановления Сирии, сообщил журналистам министр муниципального управления и экологии САР Хуссейн Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.

"Высоко оцениваем усилия, которые Россия прикладывает на международной арене и в международных организациях для оказания нужной поддержки и восстановления того, что было разрушено терроризмом", — сказал Махлюф.

Он подчеркнул, что восстановление сирийской экономики — это наибольший фактор, который стимулирует возвращение сирийских беженцев из-за границы.

Как сообщалось ранее, власти Сирии создали координационный штаб по возвращению беженцев на родину, который возглавил Махлюф. Структура тесно взаимодействует со штабом, который функционирует в Национальном центре управления обороной РФ.

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