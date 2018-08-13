В МИД Сирии заявили о финансировании боевиков арабскими странами

ДАМАСК, 13 авг — РИА Новости. Ряд арабских стран предоставили 137 миллиардов долларов незаконным вооруженным формированиям, воюющим в Сирии, заявил журналистам в понедельник заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Хорошо известные арабские страны представили поддержку в 137 миллиардов долларов для незаконных вооруженных формирований, чтобы разрушить Сирию", — сказал заместитель министра иностранных дел.

По его словам, страна выдержала благодаря мужеству и смелости сирийцев и помощи России. "Сейчас необходимо восстановить экономику страны, потому что именно этот фактор является основным для того, чтобы сирийцы могли вернуться на родную землю", — добавил замглавы МИД.

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