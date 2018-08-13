В Сирии рассказали о подготовке плана послевоенного развития страны

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

ДАМАСК, 13 авг — РИА Новости. План послевоенного развития Сирии готовится по поручению президента страны Башара Асада, сообщил журналистам в понедельник министр муниципального управления и экологии САР Хуссейн Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.

"Принимаются меры по административной реформе и по поручению президента Башара Асада идет подготовка плана всеобщего поствоенного развития, чтобы переходить с этапа гуманитарной помощи к этапу восстановления и развития производства", — сказал Махлюф.

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