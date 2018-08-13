Сирийский министр рассказал, когда будет одержана победа над терроризмом

ДАМАСК, 13 авг — РИА Новости. Победа над международным терроризмом в Сирии будет считаться завершенной, когда сирийские беженцы вернутся на родину, заявил в понедельник журналистам министр муниципального управления и экологии Сирии Хуссейн Махлюф, который возглавляет координационный комитет страны по возвращению беженцев.

"Победа будет считаться завершенной, когда вернутся сирийские беженцы. Это наша основная задача", — сказал Махлюф.

По его словам, для их возвращения в страну подготовлены все необходимые документы, изданы указы об амнистии, созданы центры по приему беженцев, по указанию президента Башара Асада в Сирии создан координационный комитет по возвращению беженцев.

Он подчеркнул, что под контролем сирийской правительственной армии находятся 12 из 14 провинций, и во всех идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры и создаются все условия для возвращения людей в свои дома.

Махлюф подчеркнул, что благодаря этому на данный момент в свои дома вернулись около 3,5 миллиона внутренне перемещенных лиц, в том числе в провинции Алеппо, Хомс и Латакия.

"Мы сегодня считаем, что возращение сирийцев — это необходимый фактор для восстановления и строительства нашей страны", — подчеркнул глава комитета.

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