В Сирию из Ливана за сутки вернулись около 100 человек

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. 11 августа 2018

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. 11 августа 2018

ДАМАСК (Сирия), 13 авг — РИА Новости. Почти 100 беженцев за прошедшие сутки вернулись из Ливана в Сирию, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 98 беженцев (женщин – 29, детей – 50). Всего с 18 июля 2018 года из Ливана возвратились 6685 человек", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что в места постоянного проживания в САР за сутки вернулись 287 человек: в провинцию Холмс — 208 человек, в Восточную Гуту — 79. Добавляется, что в восстановленные дома в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор заселились 22 человека.

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