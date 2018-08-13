Станция, поставляющая питьевую воду в Дамаск, заработала на полную мощность

АЙН АЛЬ-ФИДЖА (Сирия), 13 авг – РИА Новости. Насосная станция в Айн аль-Фидже, которая поставляет питьевую воду в сирийскую столицу Дамаск, возобновила работу на полную мощность и теперь практически полностью обеспечивает водой жителей города, рассказал главный инженер станции Аззам Догоз.

"Сейчас наша станция перекачивает 400 тысяч кубометров воды в сутки — это почти полностью обеспечивает потребности города и 20% от потребности пригородов Дамаска", — сказал Догоз.

Он добавил, что сейчас на водозаборе работают около 100 человек, которые занимаются обслуживанием нового оборудования из Норвегии и Финляндии.

Уникальность источника в Айн аль-Фидже состоит в том, что современное оборудование там соседствует с сооружениями, которые строили еще древние римляне: например, на станции есть резервное водохранилище, на дне которого можно увидеть молитвенный алтарь. По легенде, здесь они просили богов вернуть воду в случае, если ее уровень понижался. Водохранилище сейчас не наполнено водой, однако, по словам Догоза, при необходимости оно может быть задействовано.

Впервые насосы были установлены тут 70 лет назад. В 2016 году Айн аль-Фиджу, которая находится в нескольких километрах от Дамаска, захватили боевики. "Они использовали насосную станцию для шантажа правительства — требовали деньги за воду, а когда не получали их, то просто взрывали компрессоры. Потом запускали ремонтные бригады, восстанавливали, и все повторялось заново. И так четыре раза", — рассказал главный инженер, отметив, что террористы также использовали тоннели водозабора как укрытия, а здание, где сейчас стоят насосы, приспособили под тюрьму.

Окончательно выдавить боевиков отсюда удалось лишь в начале этого года. Сейчас станция добывает воду, которой, как уверяет Догоз, даже не требуется очистка — она пригодна для питья сразу.

"Воду также разливают по бутылкам и продают — неподалеку отсюда есть завод. Еще до войны эту воду экспортировали в соседние страны", — отметил инженер.

Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Незаконными вооруженными формированиями, а также террористами из запрещенных в России группировок "Исламское государство"*, "Джебхат-ан-Нусра"* и других были захвачены десятки населенных пунктов возле сирийской столицы. Боевики неоднократно совершали обстрелы территории Дамаска.

Окончательно освободить от террористов провинцию Дамаск войскам сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России удалось в мае текущего года.

В настоящее время в пригородах Дамаска восстанавливают разрушенные войной дома и инфраструктуру. Россия также оказывает помощь сирийским властям в восстановлении, а также поставляет гуманитарную помощь для жителей освобожденных районов и предоставляет военных врачей для оказания медпомощи населению.

Всего на данный момент, на территории Сирии восстановлено 277 километров дорог, проложено более 200 километров линий электропередач, введено в эксплуатацию 86 подстанций, а также более 70 объектов водоснабжения. Кроме того, в 67 населенных пунктах в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Дер-эз-Зор ведутся работу по восстановлению инфраструктуры, социально-значимых объектов и жилых домов.

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* Террористическая организация, запрещенная в России