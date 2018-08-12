В Сирии планируют восстановить древние водяные колеса в Хаме на реке Оронт

ХАМА (Сирия), 12 авг — РИА Новости. Сирийские власти намерены восстановить работу норий — колес для перекачки воды на реке Оронт в городе Хама после его освобождения от террористов, нории в Хаме являются самыми старыми из эксплуатируемых в мире и считаются наиболее известной достопримечательностью города, а также памятником инженерного искусства.

"Здесь очень много работы — не только ремонт самих норий, но и чистка русла реки для забора воды", — рассказал руководитель департамента архитектуры города Фалаз Карбиш.

Карбиш отметил, что работа предстоит большая. "В нашей провинции их более сотни, колеса приводились в движение течением реки, а ведра, установленные по кругу, черпали воду и поднимали ее в акведуки", — сказал он.

Единственные в мире работающие водяные колеса, высота которых достигает 20 метров, являются известным "открыточным" видом Хамы, и пока они эксплуатировались, были популярны у туристов. Однако во время войны ситуация изменилась, так как из-за отсутствия средств на их содержание власти были вынуждены остановить нории, туристы также прекратили приезжать в город.

Ремонт уникальных инженерных сооружений, по словам Карбиша, власти будут проводить своими силами. "Никакой помощи от международных организаций (по охране культурного наследия) не поступало. Создается ощущение, что различные списки памятников архитектуры существуют лишь на бумаге", — сказал глава департамента архитектуры.

Сирийские власти также восстанавливают в стране еще ряд памятников, которые были разрушены незаконными вооруженными формированиями во время войны. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако они так и не приняли участие в работах — восстановление ведут сирийские и российские специалисты.

Благодаря этому недавно возобновил работу древний христианский монастырь в Маалуле, разграбленный боевиками. Кроме того, при участии специалистов из РФ также идет восстановление памятников истории в Алеппо, где террористы уничтожили порядка 30% построек, представляющих культурную ценность, а также древней Пальмиры.