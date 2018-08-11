В Алеппо зафиксировали обстрелы в течение суток

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал за сутки обстрелы в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в районе города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

Руководитель центра отметил, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ройсет-Рушу (дважды), Бейт-Смайра, Мсибин, Сафсара и Бариша, а также позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Чифтлин-Ханифа и Мамухия провинции Латакия, научно-исследовательского центра (дважды), академии Асада, района Аль-Хамдания (пять раз) в городе Алеппо, а также населенного пункта Хальфая провинции Хама", — сообщил Цыганков.