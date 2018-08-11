На севере Алеппо женщина погибла при обстреле боевиками шиитских поселений

БЕЙРУТ, 11 авг — РИА Новости. Вооруженные бандформирования открыли ракетный огонь по шиитским поселениям Нубболь и Захра на севере провинции Алеппо, один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, среди пятерых раненых трое детей, погибла женщина.

Террористы вели огонь из населенного пункта Андан. Сирийская армия в ответ открыла огонь по позициям террористов.

Боевики в провинции Алеппо регулярно обстреливают деревни, поселения и жилые кварталы самого города Алеппо, в результате чего гибнет мирное население.

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