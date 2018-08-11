В Сирию хотят вернуться более 1,7 миллиона беженцев

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира, больше всего желающих находится в Ливане, Турции и Германии, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 миллион 712 тысяч 234 сирийца из девяти стран мира (Ливан — 889 тысяч 031, Турция — 297 тысяч 342, Германия — 174 тысячи 897, Иордания — 149 тысяч 268, Ирак — 101тысяча 233, Египет — 99 тысяч 834, Дания — 412, Бразилия — 149, Австрия — 68)", — говорится в документе.

Также в Центре рассказали, что за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 142 беженца. Всего в рамках границ Сирии в свои дома за сутки вернулись 288 человек.

Кроме того, сообщается, что турецкие власти заявили о желании помочь 250 тысячам сирийцев вернуться с территории страны в Сирию.

"Власти Турции заявили о своем намерении обеспечить возвращение на родину 250 тысяч сирийских беженцев. В рамках данной инициативы в северных районах Сирии проводится комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности мирного населения", — отмечается в документе.

Также в Центре отметили, что инженерные подразделения САР продолжают выполнять задачи по разминированию местности и объектов в провинции Хомс, за прошедшие сутки они разминировали 5 гектаров территории, 10 зданий и 0,5 километра дорог.

"Обнаружены и уничтожены 45 взрывоопасных предметов, в том числе 21 самодельное взрывное устройство", — добавляется в бюллетене.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>