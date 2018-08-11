В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 19 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – десять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня гуманитарные акции не проводились.

Также добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

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