Вернувшиеся в пригороды Дамаска беженцы выращивают агрокультуры

ХАН-ЭШ-ШЕЙХ (Сирия), 11 авг — РИА Новости. Беженцы, которые вернулись из Ливана в пригороды Дамаска после освобождения этих территорий от террористов, трудоустраиваются на фермы и сельхозпредприятия: в населенном пункте Хан-эш-Шейх в провинции Дамаск они получили работу в хозяйстве по выращиванию дынь, арбузов, томатов, баклажанов и других агрокультур.

"У нас работают около 50 человек, зарплату они получают каждый день, от ежемесячной оплаты мы отказались. Так людям удобнее — выполнил работу и сразу получил деньги", — рассказал владелец хозяйства Мухаммед аль-Харири.

Пример хозяйства аль-Харири не единственный — по словам главы населенного пункта Хан-эш-Шейх Абдель Насера Авада, с момента освобождения населенного пункта и прилегающего района свою работу возобновили уже более 80 сельхозпредприятий. "Сейчас у нас функционируют 85 фермерских хозяйств. Пока здесь были боевики, ни одно из них не работало", — сказал Авад.

Авад отметил, что работу удалось возобновить за счет активного возвращения беженцев на родину. "До войны у нас проживало 30 тысяч человек, сейчас 20 тысяч уже вернулись назад", — сказал он.

Работа на земле — не только средство для заработка для вернувшихся домой, но и привычный образ жизни, которыми живут поколения. "Эту землю возделывал еще мой отец, последний раз мы собирали здесь арбузы несколько лет назад, а затем город захватили боевики и мы были вынуждены бежать", — вспоминает другой фермер Имад Шхейни.

Шхейни добавил, что сейчас почти все его работники вернулись. "Мои работники довольны, я выдаю им хорошую зарплату, и им хватает не только на еду", — отметил он.

Многие вернувшиеся беженцы работают на полях целыми семьями. "Когда здесь находились террористы, жизнь была невыносимой, землю никто не возделывал. Но когда район освободили, у нас снова появилась работа. У меня жена и трое детей, все мы трудимся на этих полях", — рассказал работник хозяйства, которое принадлежит Шхейни, Исмаил аль-Бутман.

В настоящее время на грядках идет сбор урожая дынь, арбузов, картофеля, перца, томатов и огурцов. Продукция поставляется на рынки и в рестораны сирийской столицы — Дамаска.

Работа в фермерских хозяйствах также помогает людям прокормить себя и свои семьи — часть урожая идет на стол местного населения. Кроме того, на вырученные от продажи продукции деньги бывшие беженцы восстанавливают свои дома, чтобы начать новую мирную жизнь.

"Когда боевики захватили этот район, они пришли к моему брату и пытались его убить, но ему удалось бежать и перебраться в Ливан. Я понял, что рано или поздно придут и за мной, и тоже уехал в Ливан. Там мы провели с семьей пять лет", — вспоминает местный житель Мухаммед Хасан аш-Шамади.

Сейчас аш-Шамади работает на ферме и заканчивает восстановление дома. "Мой дом был разрушен, я восстановил его собственными руками. У нас все хорошо, брат тоже вернулся, семья воссоединилась, и мы живем так, как до войны", — добавил он.

Многие из тех, кто не трудоустроился на фермах, идут в строители — эта профессия также очень востребована. "Когда мы вернулись, то не узнали свой город — он был разрушен, боевики даже спилили все деревья. Мы начали восстанавливать дома, и сейчас я занимаюсь строительством, чтобы заработать на ремонт своего жилища. Сейчас мы живем лучше, чем в Ливане, и даже лучше многих в Дамаске — у нас всего хватает", — рассказал брат аш-Шамади по имени Насим.

Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Незаконными вооруженными формированиями, а также террористами из группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* и других были захвачены десятки населенных пунктов возле сирийской столицы. Боевики неоднократно совершали обстрелы территории Дамаска.

В мае текущего года войска сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России завершили освобождение провинции Дамаск от террористов. Наиболее ожесточенные бои проходили в городе Ярмук и Восточной Гуте.

В настоящее время в освобожденных районах восстанавливают инфраструктуру, а также сюда возвращаются беженцы. 9 августа в Дамаске состоялось совместное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии и Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев, созданного местными властями.

В ходе заседания руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков отметил, что восстановление инфраструктуры и социально значимых объектов идет высокими темпами.

В ходе заседания было также отмечено, что сирийские беженцы возвращаются на родину из сопредельных стран — Ливана и Иордании. В частности, с 18 июля из Ливана вернулись более 6,3 тыс. беженцев, а с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.