Сирийская ПВО сбила вражескую цель под Дамаском

ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Системы сирийской ПВО уничтожили вражескую воздушную цель в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Что это был за объект и кому он принадлежал, агентство не уточнило.

Ранее в пятницу российские военные уничтожили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия.

Как рассказал руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков, воздушные цели удалось сбить на удалении от авиабазы штатными зенитными огневыми средствами. По его словам, пострадавших или материального ущерба нет. При этом авиабаза функционирует в плановом режиме.

Второго августа стало известно, что системы ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика к западу от Дамаска.