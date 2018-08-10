Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил ситуацию в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также некоторые другие темы, которые рассматривались в ходе встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля", — сообщили в МИД РФ.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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