В сирийской провинции Хомс разминировали еще два гектара

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии разминировали еще два гектара в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"Инженерные подразделения САР продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Маждаль, Тель-Биса, Насири-Харабеси (провинция Хомс). Разминировано 2 гектара территории, 20 зданий и 1 километр дорог", — говорится в сообщении.

Кроме этого, подразделения обнаружили и уничтожили 49 взрывоопасных предметов, из которых 12 являются самодельными. По данным центра, всего в провинции Хомс разминировано 210,8 гектара территории, 685 зданий и 41,8 километра дорог.

Как сообщает центр по приему беженцев, в места постоянного проживания за минувшие сутки вернулись 293 сирийских гражданина, из них в провинцию Хомс — 195 человек (62 женщины, 108 детей), в Восточную Гуту — 98 человек (29 женщин, 50 детей). За прошедшие сутки из идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

По обобщенным данным, сейчас в 45 государствах находятся 7,1 миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. Вернуться на родину изъявили желание как минимум 1,7 миллиона сирийцев из девяти стран, больше всего – из соседнего Ливана (почти 900 тысяч).

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