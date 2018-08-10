В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия и Турция в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по пять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — два, Алеппо — три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Хама — три, Идлиб — один, Алеппо — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор выдано 650 продовольственных наборов весом 2,8 тонны. В населенном пункте Ард-эль-Джабурин провинции Хомс выдано 650 продовольственных наборов весом 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 102 человека.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>