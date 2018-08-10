Миссия ООН провела первое патрулирование демилитаризованной зоны на Голанах

ЭЛЬ-ВЕСИЯ (Сирия), 10 авг — РИА Новости. Миссия ООН провела первое самостоятельное патрулирование демилитаризованной зоны у Голанских высот в Сирии у границы с Израилем без сопровождения российской военной полиции, сообщил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Сегодняшний проведенный конвой на Голанских высотах — это результат предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН. Мы ранее провели конвой с российской военной полицией, а сегодня ООН уже самостоятельно под руководством командующего силами на Голанских высотах провели патрулирование", — сказал Кураленко.

Генерал отметил, что это позволит силам ООН контролировать посты в демилитаризованной зоне на так называемой линии "Альфа", которые контролируют израильские военные. "Флаг ООН является символом стабильности, как и российский флаг. Сегодня флаг России на демилитаризованной зоне является символом уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и гарантом мира. Однако мы все понимаем, что в соответствии с резолюцией от 1973 года эту зону должны контролировать силы ООН, и Россия делает все, чтобы эта резолюция исполнялась", — отметил Кураленко.

Глава миссии и командующий силами ООН по наблюдению за разъединением Голанских высот Франсис Виб-Санзери также рассказал о результатах мероприятия. "Мы увидели разрушенный мост, который был частью главной дороги от Дамаска до перехода на линию "Альфа" на Голанских высотах. За этим мы сюда и приехали — оценить состояние моста и дороги. Теперь будем думать, что можно сделать", — сказал Виб-Санзери.

Командующий добавил, что результаты наблюдений будут отражены в отчете и направлены в штаб-квартиру ООН. По его словам, сейчас основная цель — восстановить дорогу и мост, разрушенные войной, что обеспечит силам ООН свободный доступ на соседнюю с линией "Альфа" — "Браво" с территории Сирии. "Россия оказывает поддержку народу Сирии. Также усилия вашей страны помогли нам вернуться в демилитаризованную зону", — заключил командующий силами ООН у Голанских высот.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюция ООН признала аннексию незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там миссии ООН.

Ранее сообщалось, что в начале августа миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. До этого силам ООН, штаб которых расположен в Дамаске, приходилось для патрулирования этой территории ездить через Ливан, так как сирийская часть демилитаризованной зоны была захвачена боевиками.