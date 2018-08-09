В районе базы Хмеймим уничтожили беспилотник боевиков

Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в провинции Латакия в направлении российской авиабазы Хмеймим, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Дрон уничтожили штатными зенитными огневыми средствами. Пострадавших или материального ущерба нет. Авиабаза продолжает работать в плановом режиме.

Центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Атаки боевиков

Российские комплексы ПВО ранее уже перехватывали несколько малоразмерных летательных аппаратов неподалеку от базы Хмеймим. Пострадавших и ущерба в результате операций не было.

Последняя попытка атаки произошла 30 июля. Дрон запустили боевики из провинции Латакия. Его удалось уничтожить на удалении от авиабазы.

До этого в июле российские военные уничтожили еще три беспилотника неизвестного происхождения.

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