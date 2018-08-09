В Сирии саперы обезвредили почти 50 взрывоопасных предметов за сутки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Инженерные подразделения за сутки обезвредили почти 50 взрывоопасных предметов в сирийской провинции Хомс, сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Добавляется, что за сутки в населенных пунктах Маждаль, Тель-Биса, Насири-Харабеси в провинции Хомс они разминировали три гектара территории, десять зданий (сооружений), два километра дорог.

"Обнаружены и уничтожены 47 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе восемь самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в документе.

Всего в провинции Хомс разминировано: 208,8 га территории, 665 зданий (сооружений), 40,8 километра дорог. Обнаружено и уничтожено более 6,7 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 2,1 тысячи самодельных взрывных устройств.