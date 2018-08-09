В МИД назвали число беженцев, которые могут вернуться в Сирию

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 2 миллионов беженцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину правительство Сирии приняло решении о создании специального координационного комитате во главе с министром местного управления и экологии, который сообщил о возвращении уже более 3 миллионов внутренне перемещенных лиц в свои дома", — сказала дипломат на брифинге.

"Кроме того, по данным ООН, в Сирию в ближайшие месяцы могут вернуться около 1 миллиона 890 тысяч беженцев", — добавила Захарова.

В прошлую пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, ссылаясь на данные ООН, сообщил, что в ближайшие месяцы "прогнозируется возвращение в Сирию порядка 890 тысяч мирных граждан".

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