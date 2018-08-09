На юго-западе Сирии полностью уничтожили террористические очаги

Авиаудары по повстанческим городам на юге Сирии. Архивное фото

Авиаудары по повстанческим городам на юге Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На юго-западе Сирии очаги терроризма полностью ликвидированы, завершается процесс нормализации в освобожденных от террористов районах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На юго-западе Сирии очаги терроризма полностью уничтожены, восстановлен контроль на границе с Иорданией, завершается процесс нормализации в освобожденных от террористов районах", — сказала Захарова на брифинге.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, в освобожденных населенных пунктах провинций Кунейтра и Дераа начинается восстановление инфраструктуры и оказывается помощь возвращающемуся мирному населению.

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