В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 130 человек

ДАМАСК (Сирия), 9 авг — РИА Новости. Более 130 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщил представитель Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев полковник Самер Мхан.

Очередное совместное заседание российского Центра приема, распределения и размещения беженцев (ЦПРРБ) в САР и сирийского ЦПРРБ по вопросам возвращения сирийских беженцев состоялось в четверг в Дамаске.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана вернулись 136 человек. Через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" – 108 и "Эль-Дабусия" – 28 сирийских граждан. Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 6 381 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 2 972, "Джейдет-Ябус" – 2 531, "Эль-Дабусия" – 561, "Эль-Кусайр" – 317. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек", — рассказал полковник Самер Мхан на заседании.

Он доложил, что в места постоянного проживания за сутки возвратились 362 сирийца, из них в провинцию Хомс – 208; в Восточную Гуту – 91; из Идлибской зоны деэскалации через пропускной пункт "Абу-эд-Духур" в провинцию Алеппо возвратились 63 мирных жителя и 5 единиц техники.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению жилых домов и социально-значимых объектов. За сутки восстановлено 11 жилых домов (Хшам – шесть, Восточная Гута – пять).

Всего на территории Сирии восстановлено 89 медицинских и 217 образовательных учреждений, отремонтировано 274,5 километра автомобильных дорог (за сутки – 1,5 километра); проложено 203 километра линий электропередачи (за сутки – один километр); введено в эксплуатацию 86 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и два топливно-энергетических комплекса.

В настоящее время в 62 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 49 школ, 20 дошкольных учреждений, 33 хлебопекарен, 32 водонасосных станций, 14 электроподстанций, 15 медицинских учреждений и 236 жилых домов.

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