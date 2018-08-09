В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Алеппо — девять, Хама — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция. В населенный пункт Телль-Рифъат провинции Алеппо выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 66 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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