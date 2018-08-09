Сирийские власти обеспечили беженцев в провинции Хама жильем

АБУ-РУБЕЙС (Сирия), 9 авг — РИА Новости. Сирийские власти обеспечили беженцев, которые временно приехали в населенный пункт Абу-Рубейс в провинции Хама из других частей страны, жильем, а российские военные провели гуманитарную акцию и оказали медицинскую помощь.

Администрация выдает нуждающимся дома, а также планирует восстановить больницу,

"В первую очередь мы обеспечиваем беженцев жильем, большим семьям стараемся выделять целые дома. Люди также нуждаются в лечении — у нас в планах восстановление больницы", — сообщил глава администрации населенного пункта Муххамад Джас.

Во время боевых действий Абу-Рубейс сильно не пострадал, и поэтому его выбрали как временное убежище жители соседних населенных пунктов. Многие из них обзавелись тут хозяйством — сажают огороды. "Наша деревня всего в 15 километрах отсюда, но в последние два года там постоянно шли бои. Мы вынуждены были бежать без вещей и документов, хорошо, что здесь нас приняли", — рассказал беженец Аблазис Жалмут.

Помогают вынужденным переселенцам и российские военные — в населенный пункт прибыл гуманитарный конвой, и все нуждающиеся получили необходимое продовольствие.

Кроме того, пока больница не восстановлена, необходимую медпомощь оказывают военные врачи из России, которые осматривают людей в мобильном госпитале. Однако, несмотря на необходимую помощь, люди надеются в ближайшее время вернуться в свои дома.

"У меня большие проблемы со здоровьем. Сейчас моя единственная задача — вернуться домой, получить лечение и достойно встретить старость", — рассказал сириец Халид Ромакал, которого осмотрели российские военврачи.

Возвращение беженцев

Как сообщалось ранее, власти Сирии создали координационный штаб по возвращению беженцев на родину, который возглавил министр муниципального управления и экологии Хуссейн Махлюф. Структура тесно взаимодействует со штабом, который функционирует в Национальном центре управления обороной РФ.

По последним данным центра, в настоящее время в Сирии продолжается процесс переселения беженцев в места довоенного проживания, а также для всех вернувшихся создаются необходимые условия для жизни и восстанавливается инфраструктура.

В частности, за последнюю неделю восстановлены более 120 жилых домов, введены в эксплуатацию два дошкольных детских учреждения, одна школа и электроподстанция. В пригороде Дамаска для молодых семей началось строительство нового жилого квартала из 16 многоквартирных домов.