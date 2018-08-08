Двое сирийских военнослужащих получили ранения, отражая атаку боевиков

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку незаконных вооруженных формирований (НВФ) в провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

"В районе населенного пункта Сараф провинции Латакия боевиками незаконных вооруженных формирований в темное время суток предпринята атака на высоту, занятую правительственными войсками", — сказал он.

По словам руководителя центра, в результате успешного отражения атаки "два сирийских военнослужащих получили ранения".

Кроме того, на севере провинции Хама и в западных районах города Алеппо отмечаются случаи ведения снайперского огня по позициям правительственных сил, а также попытки проникновения НВФ с целью минирования маршрутов передвижения сирийских военнослужащих, рассказал Цыганков.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы позиций правительственных войск в районе населенных пунктов Икко, Сараф (дважды) и Нахшебба провинции Латакия, а также позиций правительственных войск и жилых кварталов в районе Кастелло (дважды) города Алеппо", — добавил он.