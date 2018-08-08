Иордания в ближайшее время представит предложения по лагерю беженцев Рукбан

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Иордания в ближайшее время представит России и США предложения по урегулированию проблемы лагеря сирийских беженцев Рукбан, сообщил в среду представитель МИД РФ Николай Бурцев.

На заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии Бурцев рассказал, что Иордания выразила принципиальное согласие с предложениями, переданными РФ, о создании российско-иорданского оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирию, а также по подготовке регламента его взаимодействия с компетентными структурами со стороны РФ и Сирии.

"Иорданцы выразили принципиальное согласие с этим предложением и подтвердили готовность иорданской стороны к совместной работе с нашими предложениями и координации в вопросе возвращения беженцев. В предварительном плане проговорили состав оперативного штаба. Поставили вопрос об участии иорданских партнеров в переговорном процессе с американской стороной по вопросу доступа гуманитарной помощи в лагерь сирийских беженцев Рукбан и их выходу к местам постоянного проживания", — сообщил дипломат.

"Реакция иорданской стороны была позитивной. Нам было сказано, что Амман продолжает работу над предложениями по урегулированию проблемы Рукбана, которые в скором времени в виде "нон-пейпера" будут представлены российской и американской сторонам", — подчеркнул он.

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