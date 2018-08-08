МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Германия не предпринимает практических шагов по возвращению сирийских беженцев на родину, но готова к обсуждению этого вопроса, сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Ведется работа и на европейском направлении. Наши дипломаты в Германии провели целевые беседы в различных органах власти этой страны. В ФРГ в настоящий момент не предпринимают практических шагов по возвращению сирийских беженцев на родину, но готовы к обсуждению данного вопроса, увязывая его с изменением военно-политической и гуманитарной обстановки в Сирии", — сказал Бурцев.

Он подчеркнул, что в Берлине "не отрицают, что предлагаемый российской стороной вариант возвращения сирийцев в целом соответствует германским интересам". "Находящиеся на территории Германии беженцы из Сирии (534 тысячи человек) — это серьезная "нагрузка" на бюджет страны", — объяснил представитель МИД РФ.

По его словам, ключевым условием для массовой репатриации мигрантов должно стать обеспечение защиты переселенцев от якобы возможного произвола и насилия местных властей, беспрепятственный доступ гуманитарных структур, укрепление безопасности в регионе. "Берлин также указывает на необходимость сохранения прав перемещенных лиц на собственность (недвижимое имущество), признания выданных им за рубежом личных документов, а также гарантии амнистии", — отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, МИД РФ продолжает плотно отслеживать ситуацию с сирийскими беженцами на территории Дании. "По состоянию на сегодняшний день их численность не претерпела существенных изменений и сохраняется на уровне 18 тысяч человек. О точной численности сирийцев, желающих добровольно покинуть Данию и вернуться на родину, говорить сложно", — добавил он.

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