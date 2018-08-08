МЧС займется восстановлением системы реагирования на ЧС в Сирии

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. МЧС России займется восстановлением в Сирии национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации и обучением специалистов по гуманитарному разминированию, сообщил представитель министерства Александр Ногин.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации МЧС России во взаимодействии с МИД России приступает к подготовке многосторонних проектов содействия развитию в Сирийской Арабской Республике совместно с профильными международными организациями", — заявил Ногин на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, эти проекты направлены на восстановление сирийской национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также создание логистической и учебно-практической базы подготовки специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, планируется провести обучение сирийских специалистов гуманитарного разминирования в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности и подготовку населения Сирии по вопросам минной опасности в условиях постконфликтного восстановления, отметил представитель МЧС РФ.

Ногин сообщил, что в настоящее время МЧС России оказывает гуманитарную помощь населению Сирии, в том числе и возвращающимся домой беженцам.

"В рамках этой работы самолетами МЧС России доставлены до 100 тонн продуктов питания из запасов российско-армянского центра чрезвычайного гуманитарного реагирования, а также 34 тонны гуманитарных грузов Росрезерва — продукты питания, медицинские перевязочные и дезинфицирующие средства", — сказал Ногин.

Он добавил, что сейчас готовится очередной рейс МЧС России с грузами гуманитарной помощи для населения Сирии.

В свою очередь представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Дмитрий Самоваров сообщил, что в рамках мероприятий по возвращению беженцев в Сирию агентством сформирован сводный медицинский отряд, состоящий из 35 медицинских специалистов — терапевт, педиатр, хирург, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог и других медицинских специальностей.

Также в Сирию направлена специализированная медицинская техника на базе автомобилей повышенной проходимости — штаб-диспетчерская, реанимация, операционная, перевязочная, лучевая диагностика, лаборатория — всего восемь машин, отметил представитель ФМБА России.

Самоваров подчеркнул, что все автомобили оснащены современным оборудованием для оказания практической медицинской помощи и проведения обследований на пунктах пропуска и в Центре приёма, распределения и размещения беженцев.

"Предложения по развертыванию и применению указанной техники переданы сирийской стороне на рассмотрение", — сказал представитель ФМБА.

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