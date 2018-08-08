В Ливане создают центры приема заявлений о возвращении сирийских беженцев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центры по приему заявлений сирийских беженцев, желающих вернуться на родину, начали создаваться в Ливане. Об этом в среду сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он отметил, что в координации с сирийскими коллегами, сотрудники постпредства продолжают работу на площадке ООН по привлечению международного сообщества к восстановлению Сирии, в том числе через двусторонние гуманитарные проекты.
"Главными направлениями работы остаются Ливан и Иордания, где находится наибольшее число беженцев", — сообщил представитель МИД.
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