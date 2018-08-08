В Ливане создают центры приема заявлений о возвращении сирийских беженцев

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в Ливане. Архивное фото

Сирийцы уезжают из лагеря для беженцев в Ливане. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Центры по приему заявлений сирийских беженцев, желающих вернуться на родину, начали создаваться в Ливане. Об этом в среду сообщил представитель МИД РФ Николай Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"С 7 августа в Ливане создаются специальные центры по приему заявлений сирийских беженцев, желающих вернуться на родину", — сказал Бурцев.

Он отметил, что в координации с сирийскими коллегами, сотрудники постпредства продолжают работу на площадке ООН по привлечению международного сообщества к восстановлению Сирии, в том числе через двусторонние гуманитарные проекты.

"Главными направлениями работы остаются Ливан и Иордания, где находится наибольшее число беженцев", — сообщил представитель МИД.

По его словам, по результатам визита в Бейрут 26 августа специального представителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД России Сергея Вершинина посольством России в Ливане предприняты шаги, направленные на координацию с ливанской стороной российской инициативы о создании совместного оперативного штаба по перемещению беженцев в Сирию, а также установлены рабочие контакты с профильными ливанскими ведомствами.