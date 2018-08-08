МИД призвал Сирию решать с ООН вопрос финансирования возвращения беженцев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вопросы об увеличении финансирования гуманитарной операции по возвращению сирийских беженцев по линии ООН должны решаться непосредственно правительством Сирии во взаимодействии со структурами международной организации, заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев.

На заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии он рассказал, что международное содействие стране по линии ООН осуществляется на основе Плана гуманитарного реагирования, который ежегодно согласуется и утверждается сирийским правительством и ооновскими структурами.

"Ооновцы стремятся учитывать в проектах как нужды сирийских властей, так и приоритеты стран-доноров. В этой связи полагаем, что вопросы об увеличении финансирования по линии ООН должны решаться непосредственно правительством Сирии во взаимодействии с ооновскими структурами на этапе согласования проектов рамках плана реагирования", — подчеркнул представитель МИД.

Он также отметил, что "система ООН не позволяет автоматически перераспределять средства на возвращение беженцев". "По информации постпредства России при ООН в Нью-Йорке, любые форматы на оказание помощи за счет бюджетных ресурсов ООН возможны исключительно в рамках согласования между государствами-членами путем утверждения резолюциями ГА ООН решений, которые определяют исполнение бюджета с четкой разбивкой средств на каждый вид деятельности", — резюмировал Бурцев.

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