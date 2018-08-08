Минобороны призывает усилить информирование сирийских беженцев

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа. Архивное фото

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Минобороны РФ призывают усилить работу по информированию сирийских беженцев о принимаемых правительством Сирии мерах для их возвращения.

"Ливанская сторона не проводит строительство постоянных центров размещения беженцев. Сирийские граждане проживают во временных палаточных лагерях в трудных условиях и в отсутствие достаточной информации о мерах, принимаемых сирийским правительством для их возвращения и последующего обустройства",- заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

"На наш взгляд, будет целесообразным доведение через все имеющиеся возможности, в том числе через средства массовой информации Сирии и Ливана, данных о потребностях сирийских предприятий в рабочих различных профессий. Это обеспечит приток сирийцев, обладающих квалификацией по различным специальностям, и позволит ускорить процесс восстановления страны",- сказал Мизинцев.

Представитель межведомственного координационного штаба Сирии, советник министра национального примирения Сирийской Арабской Республики Ахмед Мунир заверил, что работа по освещению в СМИ потребностей предприятий промышленности специалистами различного профиля уже ведется.

"Да, мы работаем в этом направлении. Уже сегодня в Сирии идет восстановительный процесс не только жилья и социально-значимых объектов, но и предприятий для обеспечения рабочими местами возвращающихся беженцев",- сказал Мунир.

Он подчеркнул, что руководство Сирии продолжает работу по возвращению беженцев на родину и подтверждает готовность в решении вопросов по предоставлению гарантий безопасности, обеспечению рабочими местами, жильем, помощи в восстановлении документов, а также оказанию гуманитарной и другой помощи прибывающим с территории иностранных государств сирийцам.

"Главами органов местного самоуправления проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, наличия запасов строительных материалов и материальных средств в провинциях Алеппо, Хомс, Дамаск и Дейр-эз-Зор",- сказал Мунир.

"В провинциях Алеппо и Хама реализуется государственная программа по восстановлению населенных пунктов на освобожденной от боевиков территории. Программа включает три этапа: подготовку инфраструктуры (водоснабжение, электрификация), адресную помощь населению, возвращение жителей в места постоянного проживания",- добавил он.

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