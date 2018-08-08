Более 235 тысяч сирийцев вернулись на родину с сентября 2015 гогда

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 235 тысяч сирийцев вернулись на родину с 30 сентября 2015 года, сообщил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию Игорь Сергеев.

"Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 235 тысяч 576 сирийских граждан, из них женщин – 70 тысяч 580, детей — 119 тысяч 985", — заявил Сергеев на заседании штаба.

По его словам, 6 августа 2018 года из Ливана в Сирию через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" возвратились 311 сирийских граждан, в том числе 62 женщины и 106 детей. "Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 5 тысяч 978 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" — 2 тысячи 972, "Джейдет-Ябус"- 2 тысячи 188, "Эль-Дабусия" — 501, "Эль-Кусайр" — 317. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек", — сказал Сергеев.

Он отметил, что в течение суток в места постоянного проживания возвратились 280 сирийцев, а также проведены две гуманитарные акции, в ходе которых сирийским гражданам выдано 4,6 тонны продовольствия. "Всего с 4 марта 2018 года Идлибскую зону деэскалации покинули 26 тысяч 642 человека, в том числе женщин — 8 тысяч 873, детей — 12 тысяч 373", —добавил Сергеев.

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