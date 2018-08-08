В Сирии за неделю восстановили более 120 жилых домов

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак

В лагере Сирийских Беженцев Заатари на севере Иордании в провинции Аль-Мафрак

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более 120 жилых домов восстановлены в Сирии за последнюю неделю, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"Проводится масштабная работа по восстановлению инфраструктуры. Только за последнюю неделю восстановлены 123 жилых дома, введены в эксплуатацию два детских сада, одна школа и одна электроподстанция", — сказал Мизинцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

По его словам, в настоящее время в 59 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 46 школ, 19 дошкольных учреждений, 33 хлебопекарен, 28 водонасосных станций, 12 электроподстанций, 14 медицинских учреждений и 227 жилых домов.

По данным Минобороны, всего за последнее время в Сирии восстановлены 89 медицинских и 217 образовательных учреждений, отремонтированы 273 километра дорог, проложены 202 километра линий электропередач, введено 86 электроподстанций, 71 объект водоснабжения и 2 топливно-энергетических комплекса.

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