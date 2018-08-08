В Сирии создали штаб по возвращению беженцев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Власти Сирии создали штаб по возвращению в страну беженцев, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По его словам, данный шаг сирийского руководства подтверждает готовность страны к приему своих граждан, оказавшихся за границей из-за военных действий против террористов.
"Совершенствуется работа уже развернутых пунктов пропуска, наращивается их сеть и возможности по приему беженцев", — добавил Мизинцев.
"При этом основные усилия по-прежнему сосредоточены на выполнении главной, ключевой задачи – проведении сирийской стороной всего комплекса подготовительных мероприятий для приема беженцев на территории Сирии", — заключил Мизинцев.
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