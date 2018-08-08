В сирийской оппозиции призвали Дамаск к прямым контактам

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль призвал правительство страны к прямым переговорам со всеми группами оппозиции, согласными с принципом урегулирования ситуации в стране на мирной основе.

"У нас всегда была идея встретиться напрямую с правительством, но до сих правительство медлит с этим вопросом", — заявил Джамиль журналистам.

По его словам, положительным сдвигом в позиции правительства стала состоявшаяся недавно в Дамаске встреча с частью оппозиции, представленной в органах самоуправления на северо-востоке страны.

"Это первый прецедент прямых переговоров с оппозицией, с частью оппозиции. Надеемся, что этот положительный сигнал будет продолжаться. Призываем правительство встретиться напрямую со всеми отрядами оппозиции, которые согласны с решением кризиса на основании резолюции 2254", — добавил политик.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

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