В сирийской оппозиции призвали Дамаск к прямым контактам

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль призвал правительство страны к прямым переговорам со всеми группами оппозиции, согласными с принципом урегулирования ситуации в стране на мирной основе.
По его словам, положительным сдвигом в позиции правительства стала состоявшаяся недавно в Дамаске встреча с частью оппозиции, представленной в органах самоуправления на северо-востоке страны.
"Это первый прецедент прямых переговоров с оппозицией, с частью оппозиции. Надеемся, что этот положительный сигнал будет продолжаться. Призываем правительство встретиться напрямую со всеми отрядами оппозиции, которые согласны с решением кризиса на основании резолюции 2254", — добавил политик.
Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.
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