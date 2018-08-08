Кадри Джамиль ожидает возможности политического решения в Сирии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль ожидает, что к концу года из правительства и оппозиции Сирии уйдут экстремисты, появится возможность политического решения.

"Я думаю, что к концу этого годы мы увидим поражение экстремистов с обеих сторон (правительство и оппозиция — ред.) и мы достигнем политического решения", — заявил Джамиль на пресс-конференции в Москве.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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