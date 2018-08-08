Конституционную комиссию Сирии планируют сформировать до конца сентября

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лидер Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует сформировать конституционную комиссию к концу сентября, до этого переговоров в Женеве не будет.

Отвечая на вопрос, планируются ли консультации сирийской оппозиции в Женеве в ближайшее время, Джамиль заявил, что такое "не предвидится".

"Если консультационная комиссия будет сформирована де Мистурой до конца сентября", — добавил он.

Он положительно ответил на уточняющий вопрос, планируется ли формирование конституционной комиссии до конца сентября. "Да, предполагает в конце сентября. В Женеве ничего не будет, пока не будет конституционной комиссии", — сказал он.

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