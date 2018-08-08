Сирийский политик сообщил о выходе "Братьев-мусульман"* из переговоров

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Руководитель "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль сообщил о выходе представителей террористической группировки "Братья-мусульмане"* из Высшего комитета по переговорам, представляющего часть оппозиции Сирии.

"Сейчас консультации в рамках оппозиции Сирии идут на двух уровнях. Первое – это уровень Высшего комитета по переговорам, который проводит встречи раз в месяц. Второй уровень – это в рамках группы Сочи", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, консультации продолжаются между различными частями оппозиции. "И эти консультации приведут к тому, чтобы исключить всех экстремистов из рядов оппозиции. Я думаю, что (это произойдет) совсем скоро", — заявил он.

Он добавил, что "этот процесс уже идет", в частности, "Братья-мусульмане"* тоже объявили о своем выходе". По его словам, движение объявило о выходе из ВКП "несколько дней назад" и это уже официальная позиция движения.

"Есть сложности, но процесс продолжается", — добавил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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