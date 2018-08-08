В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия – два, Хама – два", — говорится на сайте Минобороны РФ.

Добавляется, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Телль-Дера в провинции Хамам выдано 650 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 2,8 тонны. В населенном пункте Эль-Музейриб в провинции Дераа выдано 430 продовольственных пакетов общим весом гуманитарной помощи 1,8 тонны.

Медицинскую помощь получили 211 человек.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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