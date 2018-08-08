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Война в Сирии
Война в Сирии

В лагере под Дамаском готовятся к приему беженцев из провинции Идлиб

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фотоПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХИРДЖИЛЛА (Сирия), 8 авг – РИА Новости. Лагерь для вынужденных переселенцев из провинции Идлиб, которая пока остается под контролем боевиков, готовят в населенном пункте Хирджилла в пригороде Дамаска, сообщил журналистам директор лагеря Абдурахаман Хабиб.

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"Сейчас идет ремонт, чтобы принимать беженцев из Идлиба. Лагерь рассчитан на пять тысяч человек, однако приходилось размещать до 20 тысяч человек, поэтому сейчас необходимо восстановить его", — сказал Хабиб.

Он добавил, что сейчас лагерь пустует. "Он был создан в 2014 году, чтобы содержать беженцев из соседних районов. Мы принимали тут людей с Дэйр-эз-Зора, Дераа и других провинций. В 2015 году здесь жили беженцы из Восточной Гуты, однако сейчас они уехали домой, так как провинцию освободили от террористов", — отметил директор.

"Российская сторона принимала участие в жизни лагеря: неоднократно поставляла гуманитарную помощь, матрасы, теплые одеяла и другие необходимые вещи", — добавил Хабиб.

Временный дом

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© Sputnik / Мохамад Маруф
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Лагерь расположен на территории бывшего спортивного комплекса, и условия в нем гораздо лучше, чем во многих других. Так, для переселенцев готовят 724 стационарных жилых помещения, которые вполне могут стать для них временным домом — в каждом из них есть комната, кухня и индивидуальный санузел.

Кроме того, лагерь больше напоминает небольшой город со всей необходимой инфраструктурой. На его территории есть склад с продуктами и предметами личной гигиены — мылом, порошками, моющими средствами. Также в лагере имеется школа с оборудованными учебными классами, полноценный медицинский пункт с лекарствами и оборудованием.

"Серьезных заболеваний немного — в основном, это простуда, грипп, пищевые отравления. Все необходимые медикаменты у нас есть, а в случае чего-то более серьезного мы может отправить пациента в больницу в Дамаск", — рассказал врач лагеря, представитель Сирийского Арабского красного полумесяца Алям Хамад.

Подготовка к приему новых жильцов идет полным ходом, работы проводятся с раннего утра до позднего вечера.

Ситуация в Идлибе

Сирийский город Хама. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Как сообщалось ранее, в провинции Идлиб на севере Сирии создана зона деэскалации, куда могут переместиться представители незаконных вооруженных формирований, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи. Перед переселением боевиков разоружают, с собой им разрешают взять только один автомат на одного взрослого мужчину с тремя магазинами, а полевому командиру разрешают оставить еще и пистолет.

При этом российскими военными в Идлибе совместно с сирийскими властями организован гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные жители.

Как сообщал журналистам президент Сирии Башар Асад, Идлиб станет приоритетом для действий армии по освобождению страны от террористов.

Помощь беженцам

Сирийские войска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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По инициативе Минобороны России в Сирии был создан российский Центр приема, распределения и размещения беженцев, который совместно с местными властями помогает решать проблемы вынужденных переселенцев, которые возвращаются на родину.

В настоящее время, по данным центра, беженцы продолжают возвращаться на места постоянного проживания как из провинций Сирии, так и из сопредельных стран.

Кроме того, постановлением правительства Сирии от 6 августа создан межведомственный координирующий орган для организации взаимодействия с заинтересованными министерствами, целью которого является создание благоприятных условий для возвращения беженцев на родину. Орган возглавил министр муниципального управления и экологии Хусейн Махлюф. Как отмечается в распространенном властями Сирии документе о создании комитета, он будет тесно взаимодействовать с дружественными государствами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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Сирия до и после начала боевых действий

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