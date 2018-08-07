Япония не подтвердила готовность к участию в проектах восстановления Сирии

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Япония не подтверждает готовности к участию в конкретных проектах восстановления, в частности школ и больниц в Сирии, сообщили во вторник РИА Новости в японском МИД.

"Такое не соответствует действительности", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, по примеру французской инициативы по оказанию гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты Япония выдвинула собственные предложения в вопросах разминирования и восстановления инфраструктуры в бывших зонах деэскалации "Восточная Гута" и "Хомс".

Кроме того, как сказал Мизинцев, японцы готовы к реализации небольших проектов по строительству или восстановлению школ и больниц, и японское руководство "выражает готовность к реализации и более крупных проектов".

Вместе с тем, Япония оказывает помощь беженцам и жителям Сирии через международные организации. Как заявил на конференции по Сирии в Брюсселе в апреле этого года министр иностранных дел Японии Таро Коно, Токио предоставил дополнительно гуманитарной помощи на 220 миллионов долларов на нужды районов, освобожденных от ИГ*. Таким образом помощь Японии Сирии и соседним странам превысила 2,2 миллиарда долларов с 2011 года.

В апреле 2018 года в Токио принято решение предоставить помощь еще на 14 миллионов долларов, в том числе в связи с ситуацией в районе Восточной Гуты, а также сирийским беженцам в Иордании и Ливане.

В 2018 году, по данным японского МИД, по размерам помощи Сирии Япония заняла шестое место после Германии, ЕС, Великобритании, Канады и Норвегии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.