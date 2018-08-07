Российские военные зафиксировали обстрелы в Латакии и Алеппо

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Центр по примирению в Сирии зафиксировал за сутки обстрелы двух населенных пунктов в провинции Латакия и двух районов города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель Центра Алексей Цыганков.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжают фиксироваться нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации", — сказал он. Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсара (дважды) и Мамухия (трижды) провинции Латакия, а также районов Шахба и Эз-Захра (трижды) города Алеппо.

"Особо отмечу, что боевики осуществляют неизбирательные обстрелы жилых кварталов преимущественно в ночное время, что чревато большими жертвами среди населения", — сказал Цыганков.

Представитель центра отметил, что за сутки "лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал".

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