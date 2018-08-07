В провинции Алеппо еще пять населенных пунктов присоединились к перемирию

Разрушенные здания на одной из улиц города Дейр-Хафир в провинции Алеппо. Архивное фото

Разрушенные здания на одной из улиц города Дейр-Хафир в провинции Алеппо. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Еще пять населенных пунктов в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения боевых действий, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено заседание комитета национального примирения Идлибской зоны деэскалации", — сказал он.

Как отметил представитель центра, по результатам встречи "подписано пять соглашений о присоединении населенных пунктов Эль-Хадер, Хвайер, Османия, Телль-Баджер, Хан-Туман в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий".

Кроме того, по словам Цыганкова, на встрече были подведены итоги гуманитарной акции в населенном пункте Кафер-Аккар и спланированы гуманитарные акции в населенных пунктах Умм-Карамель и Умм-Тина.

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