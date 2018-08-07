Сирийских оппозиционеров арестовали на подконтрольных НВФ территориях

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десятки представителей сирийской оппозиции арестованы на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям (НВФ) территориях в провинциях Идлиб и Хама, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.
Цыганков отметил, что, арестовав сирийских оппозиционеров, главари радикальных формирований "рассчитывают воспрепятствовать процессам по нормализации обстановки и сорвать возможность проведения мирных переговоров между сторонами конфликта по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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