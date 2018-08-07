Сирийских оппозиционеров арестовали на подконтрольных НВФ территориях

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десятки представителей сирийской оппозиции арестованы на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям (НВФ) территориях в провинциях Идлиб и Хама, сообщил на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"По поступившей в российский Центр примирения враждующих сторон информации, на подконтрольных незаконным вооруженным формированиям территориях в провинциях Идлиб и Хама руководством группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам*" и "Джебхат Ли Тахрир Сурия*" арестованы десятки представителей сирийской оппозиции", — сказал он.

Цыганков отметил, что, арестовав сирийских оппозиционеров, главари радикальных формирований "рассчитывают воспрепятствовать процессам по нормализации обстановки и сорвать возможность проведения мирных переговоров между сторонами конфликта по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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