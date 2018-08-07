В провинции Хомс за сутки разминировали 50 взрывоопасных предметов

Вид на разрушенные дома в Хомсе. Архивное фото

Вид на разрушенные дома в Хомсе. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 50 взрывоопасных предметов в провинции Хомс, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"Обнаружены и уничтожены 50 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 7 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Маждаль, Тель-Биса, Насири-Харабеси провинции Хомс разминировано 4 гектара территории, 20 зданий и 2 километра дорог.

"Всего в провинции Хомс разминировано: 203,8 гектара территории, 650 зданий (сооружений), 37,8 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 6630 ВОП, в том числе 2097 СВУ", — следует из сообщения.

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