Сирийская армия перекрыла пути снабжения террористов между Хамой и Идлибом

ДАМАСК, 7 авг — РИА Новости. Правительственные войска САР перекрыли пути снабжения террористов на севере провинции Хама близ административной границы провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Боевая операция при поддержке артиллерии прошла в районе поселений Ляхая и Латамина в 35 километрах от города Хама.
Агентство сообщает, что в районе операции орудуют банды "Джейш аль-Изза"* и "Хизб аль-Туркистане"*, союзные террористической группировке "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ).
Члены упомянутых выше бандформирований в основном состоят из иностранных наемников, прибывших в Сирию через Турцию.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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