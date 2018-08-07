Сирия стремится воссоздать армию в довоенных размерах, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Израиль видит намерение Сирии восстановить свою армию как минимум в довоенных размерах и готов к любым сценариям развития событий, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.
"Мы видим сирийскую армию, которая… явно отстраивает новые многочисленные сухопутные силы, которые вернутся к своим прежним размерах и даже их превзойдут", — распространила высказывания Либермана его пресс-служба.
Сирия формально остается в состоянии войны с Израилем и не отказывается от претензий на Голанские высоты, отбитые у нее в 1967 году и позднее аннексированные в одностороннем порядке.
"Мы следим за развитием событий и готовы к любому сценарию", — сказал министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>