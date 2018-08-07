Сирия стремится воссоздать армию в довоенных размерах, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Израиль видит намерение Сирии восстановить свою армию как минимум в довоенных размерах и готов к любым сценариям развития событий, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Он посетил во вторник танковые учения на северной границе, противоположная сторона которой недавно вернулась под контроль сирийских правительственных войск, вытеснивших оттуда отряды оппозиции и террористов из "Исламского государства"* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в России).

"Мы видим сирийскую армию, которая… явно отстраивает новые многочисленные сухопутные силы, которые вернутся к своим прежним размерах и даже их превзойдут", — распространила высказывания Либермана его пресс-служба.

Сирия формально остается в состоянии войны с Израилем и не отказывается от претензий на Голанские высоты, отбитые у нее в 1967 году и позднее аннексированные в одностороннем порядке.

"Мы следим за развитием событий и готовы к любому сценарию", — сказал министр.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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