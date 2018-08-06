Свыше 270 беженцев 3 августа вернулись в Сирию с территории Ливана

Военнослужащий сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Военнослужащий сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Более 270 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана 4 августа, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

"По уточненным данным, 4 августа 2018 года из Ливана в Сирию перешли 274 беженца", — говорится в сообщении.

По данным центра, из них через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" возвратились 182 человека, через пункт пропуска "Эль-Дабусия" — 92 человека.

Всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 5460 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" — 1952, "Эль-Дабусия" — 343, "Земрани" — 2893, "Аль-Кусайр" — 272 человека, а с территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

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