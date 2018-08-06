РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

В Дамаске запустили программу помощи вернувшимся беженцам

0400
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фотоФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк

ЗАБАДАНИ/БЛУДАН (Сирия), 6 авг — РИА Новости. Власти провинции Дамаск в Сирии запустили программу помощи вернувшимся беженцам, которые вынуждены были оставить свои дома на время, пока населенные пункты были захвачены террористами, сообщил заместитель губернатора провинции Ратеб Адас.

Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В провинции Дамаск прошли многотысячные концерты и ярмарки
"Провинция делает все возможное для скорейшего возвращения беженцев на родину, в том числе из других стран. Мы запустили масштабную программу по восстановлению жилых домов и социальных учреждений, школ и больниц", — сказал Адас.

Он добавил, что вернувшиеся домой люди могут рассчитывать на материальную помощь. Кроме того, для жителей, чьи дома пришли в негодность из-за боевиков, предусмотрена выдача временного жилья и материальной помощи на восстановление своих квартир и домов.

Вынужденные переселенцы активно возвращаются на родину, получив известие о том, что в их городах стало безопасно. В частности, в город Блудан в провинции Дамаск уже вернулись 15 тысяч человек.

"До войны в городе жили 40 тысяч человек, но все они бежали от боевиков и в городе никого не было. Сейчас 15 тысяч уже вернулись, только за последнюю неделю к нам приехало 200 семей", — сказал глава администрации Забадани Басиль ад-Далати.

Инфраструктура

Программа помощи беженцам также включает в себя и восстановление жизненно важной городской инфраструктуры. Это видно на примере города Блудан, где уже восстановили шесть школ из 13, а также запустили водопровод и электросети.

"Также всем из казны компенсируется 10% затрат на стройматериалы — так называемые подъемные, чтобы люди восстанавливали свои жилища. Еще мы выдаем продукты и гуманитарную помощь", — сказал глава администрации города.

В монастыре в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В сирийской Маалуле возобновил работу разграбленный христианский монастырь
Он добавил, что в городе ждут не только тех, кто уехал во время войны в другие районы Сирии, но и бежал от террористов в ближайшие страны. По словам ад-Далати, власти знают, что многие горожане уехали в соседний Ливан, и сейчас они обзванивают их и предлагают вернуться.

"Мы сделаем все, чтобы они смогли наладить здесь жизнь не хуже, чем до войны", — заключил он.

Новая жизнь

Беженцы, вернувшиеся из Ливана, не скрывают своей радости от того, что спустя долгие годы вновь оказались дома, хотя и понимают, что жизнь придется строить заново.

"Домой мы вернулись только неделю назад, наш дом разрушен. Мы семь лет прожили в Ливане. Там мы ютились в здании школы с другими беженцами, затем муж и я нашли работу, и мы сняли квартиру. Почти все деньги уходили на жилье, совсем немного оставалось на еду и одежду", — вспоминает местная жительница Рабах Салюм.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США в Сирии
Сейчас она вместе с детьми, мужем и другими родственниками вернулась в родной город и начали строить мирную жизнь, например, уже, как в довоенные годы, завели скот и высаживают огород.

"Все сирийцы, которых я знаю в Ливане, хотят вернуться на родину — все те две тысячи человек, с которыми мы жили в школе. Сейчас я ремонтирую дом, которому уже больше 100 лет — после восстановления простоит еще столько же. Я надеюсь, что и вся Сирия также возродится и окрепнет", — рассказал муж Салюм Мадьян.

Поддержка России

Как сообщалось ранее, по инициативе Минобороны России в Сирии был создан специальный Центр приема, распределения и размещения беженцев, который совместно с местными властями помогает решать проблемы вынужденным переселенцам, которые возвращаются на родину.

По последним данным Центра, его сотрудники накануне провели переговоры с властями провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Хомс по вопросам восстановления социально значимой инфраструктуры для скорейшего возвращения беженцев. На сегодняшний день в Сирии уже восстановлено 89 медицинских учреждений, более 200 школ, отремонтировано почти 270 километров дорог и проложено около 200 километров линий электропередачи.

Кроме того, введены в эксплуатацию объекты топливно-энергетического комплекса, а также ведутся работы по восстановлению хлебопекарен, водонасосных станций, дошкольных учреждений и жилых домов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена