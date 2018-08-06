В Дамаске запустили программу помощи вернувшимся беженцам

ЗАБАДАНИ/БЛУДАН (Сирия), 6 авг — РИА Новости. Власти провинции Дамаск в Сирии запустили программу помощи вернувшимся беженцам, которые вынуждены были оставить свои дома на время, пока населенные пункты были захвачены террористами, сообщил заместитель губернатора провинции Ратеб Адас.

"Провинция делает все возможное для скорейшего возвращения беженцев на родину, в том числе из других стран. Мы запустили масштабную программу по восстановлению жилых домов и социальных учреждений, школ и больниц", — сказал Адас.

Он добавил, что вернувшиеся домой люди могут рассчитывать на материальную помощь. Кроме того, для жителей, чьи дома пришли в негодность из-за боевиков, предусмотрена выдача временного жилья и материальной помощи на восстановление своих квартир и домов.

Вынужденные переселенцы активно возвращаются на родину, получив известие о том, что в их городах стало безопасно. В частности, в город Блудан в провинции Дамаск уже вернулись 15 тысяч человек.

"До войны в городе жили 40 тысяч человек, но все они бежали от боевиков и в городе никого не было. Сейчас 15 тысяч уже вернулись, только за последнюю неделю к нам приехало 200 семей", — сказал глава администрации Забадани Басиль ад-Далати.

Инфраструктура

Программа помощи беженцам также включает в себя и восстановление жизненно важной городской инфраструктуры. Это видно на примере города Блудан, где уже восстановили шесть школ из 13, а также запустили водопровод и электросети.

"Также всем из казны компенсируется 10% затрат на стройматериалы — так называемые подъемные, чтобы люди восстанавливали свои жилища. Еще мы выдаем продукты и гуманитарную помощь", — сказал глава администрации города.

Он добавил, что в городе ждут не только тех, кто уехал во время войны в другие районы Сирии, но и бежал от террористов в ближайшие страны. По словам ад-Далати, власти знают, что многие горожане уехали в соседний Ливан, и сейчас они обзванивают их и предлагают вернуться.

"Мы сделаем все, чтобы они смогли наладить здесь жизнь не хуже, чем до войны", — заключил он.

Новая жизнь

Беженцы, вернувшиеся из Ливана, не скрывают своей радости от того, что спустя долгие годы вновь оказались дома, хотя и понимают, что жизнь придется строить заново.

"Домой мы вернулись только неделю назад, наш дом разрушен. Мы семь лет прожили в Ливане. Там мы ютились в здании школы с другими беженцами, затем муж и я нашли работу, и мы сняли квартиру. Почти все деньги уходили на жилье, совсем немного оставалось на еду и одежду", — вспоминает местная жительница Рабах Салюм.

Сейчас она вместе с детьми, мужем и другими родственниками вернулась в родной город и начали строить мирную жизнь, например, уже, как в довоенные годы, завели скот и высаживают огород.

"Все сирийцы, которых я знаю в Ливане, хотят вернуться на родину — все те две тысячи человек, с которыми мы жили в школе. Сейчас я ремонтирую дом, которому уже больше 100 лет — после восстановления простоит еще столько же. Я надеюсь, что и вся Сирия также возродится и окрепнет", — рассказал муж Салюм Мадьян.

Поддержка России

Как сообщалось ранее, по инициативе Минобороны России в Сирии был создан специальный Центр приема, распределения и размещения беженцев, который совместно с местными властями помогает решать проблемы вынужденным переселенцам, которые возвращаются на родину.

По последним данным Центра, его сотрудники накануне провели переговоры с властями провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Хомс по вопросам восстановления социально значимой инфраструктуры для скорейшего возвращения беженцев. На сегодняшний день в Сирии уже восстановлено 89 медицинских учреждений, более 200 школ, отремонтировано почти 270 километров дорог и проложено около 200 километров линий электропередачи.

Кроме того, введены в эксплуатацию объекты топливно-энергетического комплекса, а также ведутся работы по восстановлению хлебопекарен, водонасосных станций, дошкольных учреждений и жилых домов.